На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи

Евросоюз выделит Украине макрофинансовую помощь в размере €3,2 млрд
true
true
true
close
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Совет Европейского союза (ЕС) заявил о выделении Украине очередного, четвертого по счету, транша макрофинансовой помощи в размере €3,2 миллиарда. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина получит финансирование в размере более €3,2 миллиарда после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки», — говорится в сообщении.

В документе поясняется, что финансирование нацелено на «укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины».

В целом ЕС обязался предоставить Украине около €50 миллиардов макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов в период с 2024 по 2027 годы.

В конце июля агентство Reuters писало, что для обеспечения дальнейшего финансирования со стороны ЕС и Международного валютного фонда Украине необходимо осуществить ряд внутриполитических реформ. В частности, для получения следующих траншей в рамках многолетних программ кредитования от ЕС и МВФ, Украина должна провести набор новых судей в Высший антикоррупционный суд, реорганизовать агентство, ответственное за управление национализированными активами, а также назначить руководителя Бюро экономической безопасности.

Ранее РФ включила в санкционный список граждан ЕС, ответственных за оказание помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами