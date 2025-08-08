ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи

Совет Европейского союза (ЕС) заявил о выделении Украине очередного, четвертого по счету, транша макрофинансовой помощи в размере €3,2 миллиарда. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина получит финансирование в размере более €3,2 миллиарда после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки», — говорится в сообщении.

В документе поясняется, что финансирование нацелено на «укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины».

В целом ЕС обязался предоставить Украине около €50 миллиардов макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов в период с 2024 по 2027 годы.

В конце июля агентство Reuters писало, что для обеспечения дальнейшего финансирования со стороны ЕС и Международного валютного фонда Украине необходимо осуществить ряд внутриполитических реформ. В частности, для получения следующих траншей в рамках многолетних программ кредитования от ЕС и МВФ, Украина должна провести набор новых судей в Высший антикоррупционный суд, реорганизовать агентство, ответственное за управление национализированными активами, а также назначить руководителя Бюро экономической безопасности.

Ранее РФ включила в санкционный список граждан ЕС, ответственных за оказание помощи Украине.