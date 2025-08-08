Стало известно о беседе Трампа с Мелони по поводу организации встречи с Путиным

Sky News: Трамп обсудил с Мелони возможность встречи с Путиным в Риме

Американский президент Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони возможность организации в Риме встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные осведомленных собеседников в итальянском правительстве.

Издание не приводит других подробностей беседы.

Телеканал Fox News сообщил, что переговоры между Путиным и Трампом могут пройти в Риме в понедельник, 11 августа.

Газета Corriere della Sera писала, что Россия выступила против проведения встречи в Риме, поскольку поскольку считает Италию страной, слишком явно выступающей на стороне Украины. Еще одним препятствием стал ордер Международного уголовного суда, выданный в 2023 году в отношении Путина, отмечается в статье. Издание напомнило, что Италия является участницей Римского статута.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов двух стран. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Газета The Washington Post назвала будущую встречу «значительной победой» для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа.

Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран.