Лукашенко раскрыл мнение Путина о подготовке военных из КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что российский лидер Владимир Путин в беседе с ним хвалил военных из КНДР за хорошую подготовку.

В ходе интервью журналист спросил про участие военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области и поинтересовался, проинформировал ли Путин о решении привлечь их.

«Я даже не знаю, как они привлекались. Скорее всего, это было не какое-то там стратегическое решение, а тактическое, в результате переговоров договорились в плане обучения, чтобы пороху понюхали. И мы как-то с Путиным в это время не встречались», — объяснил Лукашенко.

По его словам, при встрече российский лидер сам поднял тему о подготовке северокорейцев. Белорусский лидер отметил, что Путин обратил внимание на их подготовку и заявил, что у них нужно учиться действовать.

В ходе этого же интервью он заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было стратегической ошибкой украинского командования. Он добавил, что бойцы ВСУ были практически полностью уничтожены на этой территории и не добились никакого успеха на линии боевого соприкосновения.

Ранее Зеленский выпустил обращение в годовщину вторжения в Курскую область.