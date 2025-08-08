Моди рассказал о прогрессе в отношениях Индии и России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых заявил об углублении российско-индийского стратегического партнерства. Комментарий политика опубликован в социальной сети X.

«У нас состоялся очень содержательный разговор с моим другом президентом Путиным. <...> Мы также обсудили прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства Индии и России», — указал индийский премьер.

Также в ходе беседы Моди выразил признательность президенту России за предоставленную информацию о текущих событиях на Украине, и добавил, что с нетерпением ожидает встречи с главой РФ в Индии в конце текущего года.

6 августа, по итогам 11-го заседания индийско-российской рабочей группы, посвященного вопросам модернизации и промышленного сотрудничества и прошедшего в Нью-Дели, министерство торговли и промышленности Индии сообщило о достигнутой договоренности между Индией и Россией об укреплении экономических связей между двумя странами.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о 25%-ной пошлине на импорт из Индии. Причиной такого решения названа закупка индийской стороной российской нефти фактически, что, по мнению Вашингтона, является формой финансовой поддержки Москвы в условиях украинского конфликта.

Ранее на Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа.