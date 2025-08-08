На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моди рассказал о прогрессе в отношениях Индии и России

Моди заявил об углублении российско-индийского партнерства
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых заявил об углублении российско-индийского стратегического партнерства. Комментарий политика опубликован в социальной сети X.

«У нас состоялся очень содержательный разговор с моим другом президентом Путиным. <...> Мы также обсудили прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства Индии и России», — указал индийский премьер.

Также в ходе беседы Моди выразил признательность президенту России за предоставленную информацию о текущих событиях на Украине, и добавил, что с нетерпением ожидает встречи с главой РФ в Индии в конце текущего года.

6 августа, по итогам 11-го заседания индийско-российской рабочей группы, посвященного вопросам модернизации и промышленного сотрудничества и прошедшего в Нью-Дели, министерство торговли и промышленности Индии сообщило о достигнутой договоренности между Индией и Россией об укреплении экономических связей между двумя странами.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о 25%-ной пошлине на импорт из Индии. Причиной такого решения названа закупка индийской стороной российской нефти фактически, что, по мнению Вашингтона, является формой финансовой поддержки Москвы в условиях украинского конфликта.

Ранее на Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами