На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко сравнил Трампа с лошадью

Лукашенко: Трамп — это же бульдозер, лошадь
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп как политик — это настоящий бульдозер и лошадь. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

«Я могу позволить себе такое рассуждение: Трамп — это же бульдозер, лошадь», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сам будет стремиться быть более крепким политиком, чем американский коллега.

Также утверждается, что белорусский лидер с начала текущего года якобы консультировал представителей администрации президента США относительно контактов с российской стороной. Журнал Time пишет, что, используя все доступные каналы связи с Вашингтоном, Лукашенко преподносил перспективу мира, чтобы привлечь внимание президента Трампа.

Среди прочего белорусский лидер заявил, что в данный момент его встреча с американским лидером не стоит в повестке дня. Как сказал глава государства, его переговоры с хозяином Белого дома могли бы оказаться достаточно важными и «архиполезными». Также Лукашенко отметил, что в целом хорошо относится к Трампу.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия непобедимы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами