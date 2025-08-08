Лукашенко поставил под сомнение мужественность Зеленского

Украинского лидера Владимира Зеленского не стоит считать «мужественным героем». Об этом в ходе интервью для журнала Time заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, Зеленскому есть куда бежать в случае угрозы.

«А куда украинцы побегут, если мы (РФ и Белоруссия — «Газета.Ru») мобилизуемся?» — задался вопросом глава республики.

Лукашенко добавил, что ситуация на Украине «может повернуться в любую сторону». Также он подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы РФ одерживают верх в зоне конфликта.

Кроме того, белорусский лидер назвал стратегической ошибкой нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Как он сказал, Киев бросил на данное направление «огромные силы» и при этом «оголил другие части фронта». Никаких результатов украинские войска не добились, а их лучшие подразделения оказались практически полностью уничтожены.

8 августа президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Что именно обсуждали главы государства, остается неизвестным.

Ранее Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским.