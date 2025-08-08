Лукашенко рассказал о будущей границе между Россией и Украиной

Лукашенко надеется, что после СВО у России с Украиной будет обычная граница

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что после завершения специальной военной операции (СВО) на месте линии соприкосновения будет установлена обычная граница вместо демилитаризованной зоны. Своим мнением глава государства поделился в интервью журналу Time.

«Можно договориться, что с одной и с другой стороны будет демилитаризованная, а на самом деле правильно — милитаризованная, зона — километр, два или пять. Это ужас», — сказал президент.

Лукашенко напомнил о существовании пограничных зон в советские времена, где проживали люди, несмотря на ограниченный въезд и необходимость пропусков. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся границы, являются предметом договоренностей, и выразил уверенность в том, что жизнь со временем все урегулирует, и границы в будущем могут быть упразднены.

До этого Лукашенко заявил, что Россия не потерпит поражение в конфликте с Украиной, поскольку это будет иметь весьма серьезные последствия для всех участников противостояния.

Ранее Лукашенко рассказал о встрече и разговоре с Путиным незадолго до начала СВО.