На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о будущей границе между Россией и Украиной

Лукашенко надеется, что после СВО у России с Украиной будет обычная граница
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что после завершения специальной военной операции (СВО) на месте линии соприкосновения будет установлена обычная граница вместо демилитаризованной зоны. Своим мнением глава государства поделился в интервью журналу Time.

«Можно договориться, что с одной и с другой стороны будет демилитаризованная, а на самом деле правильно — милитаризованная, зона — километр, два или пять. Это ужас», — сказал президент.

Лукашенко напомнил о существовании пограничных зон в советские времена, где проживали люди, несмотря на ограниченный въезд и необходимость пропусков. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся границы, являются предметом договоренностей, и выразил уверенность в том, что жизнь со временем все урегулирует, и границы в будущем могут быть упразднены.

До этого Лукашенко заявил, что Россия не потерпит поражение в конфликте с Украиной, поскольку это будет иметь весьма серьезные последствия для всех участников противостояния.

Ранее Лукашенко рассказал о встрече и разговоре с Путиным незадолго до начала СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами