Лишение украинского лидера Владимира Зеленского власти является вопросом времени, потому что с ним невозможно вести переговоры. Такое мнение в беседе с News.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, «нельзя с Зеленским договариваться ни о чем, это конченная фигура» в прямом и переносном смысле. По оценке Колесника, лишение украинского лидера власти – это лишь вопрос времени.

До этого Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский совершенно беспомощен в решении политических вопросов на любом уровне, поэтому на серьезных переговорах он нежелателен.

7 августа Зеленский на фоне новостей о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что настало время завершить конфликт на Украине. Он также сообщил, что сейчас обсуждаются несколько возможных форматов встреч «ради достижения мира»: два двусторонних и один трехсторонний.

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.