Лукашенко заявил, что Путин хочет мира

Лукашенко: Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам

Президент Российской Федерации Владимир Путин, как и общество, хочет мира и готов к переговорам. Такое заявление сделал лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«Представьте Трампа на месте Путина. Путин где-то там барражирует по Ближнему Востоку, а какой-то Зеленский, которому вы выволочку непонятно за что и как сделали в Овальном кабинете, позвонил Трампу… Или не позвонил, а через СМИ передал: «Я тут сижу, жду одного и второго. И, Трамп, ты приезжай». Слушай, после этого ни одного пулемета бы он не поставил Украине из-за этого унижения», — сказал Лукашенко.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Газета The Washington Post назвала будущую встречу «значительной победой» для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа. Чего ждут от встречи и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о «судьбоносности» предстоящей встречи Путина и Трампа.