В Италии усомнились в правдивости информации о встрече Путина с Трампом в Риме

В министерстве иностранных дел Италии усомнились в информации о якобы согласованной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ведомстве.

«Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим», — передает агентство слова собеседника.

До этого телеканал Fox News, ссылаясь на источники, сообщил, что встреча российского и американского лидеров может состояться в Риме в следующий понедельник.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием украинского лидера Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран.