Си Цзиньпин высказался об отношениях России и США

Си Цзиньпин: Китай приветствует улучшение отношений между Россией и США
AP/РИА Новости

Китайская Народная Республика (КНР) приветствует поддержание контактов и улучшение отношений между Россией и США. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает китайский телеканал CCTV.

»Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — сказал он.

Телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином состоялся в пятницу, 8 августа.

Разговор прошел на фоне подготовки к встрече Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Глава МИД Китая Ван И заявлял, что с началом переговоров России и Украины в процессе урегулирования конфликта начался решающий этап.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием украинского лидера Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ писали, что Китай «не может позволить» России заключить мир на Украине.

