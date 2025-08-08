На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского кризиса

Си Цзиньпин: Китай будет содействовать миру и переговорам
Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Китай будет содействовать миру и переговорам. Такое заявление в беседе с президентом России Владимиром Путиным сделал председатель КНР Си Цзиньпин, пишет ТАСС.

По словам китайского лидера, простых решений сложных вопросов не существует.

«‎Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам», — сказал Си Цзиньпин.

Разговор лидеров РФ и КНР прошел на фоне подготовки к встрече Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Глава МИД Китая Ван И заявлял, что с началом переговоров России и Украины в процессе урегулирования конфликта начался решающий этап.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ писали, что Китай «не может позволить» России заключить мир на Украине.

