Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского кризиса

Китай будет содействовать миру и переговорам. Такое заявление в беседе с президентом России Владимиром Путиным сделал председатель КНР Си Цзиньпин, пишет ТАСС.
По словам китайского лидера, простых решений сложных вопросов не существует.
«Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам», — сказал Си Цзиньпин.
Разговор лидеров РФ и КНР прошел на фоне подготовки к встрече Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Глава МИД Китая Ван И заявлял, что с началом переговоров России и Украины в процессе урегулирования конфликта начался решающий этап.
Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».
Ранее СМИ писали, что Китай «не может позволить» России заключить мир на Украине.