В России опровергли информацию о встрече Путина и Трампа в европейской столице

ТАСС: Рим не будет площадкой для встречи Путина и Трампа

Информация о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Риме, как ранее сообщал Fox News, не соответствует действительности. Об этом агентству ТАСС заявил информированный источник.

«Не Европа», - сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.

Fox News со ссылкой на источники писал, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе в Риме в качестве потенциального места проведения мирных переговоров по Украине.

До этого Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.