На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведчук назвал Зеленского клоуном и мастером канючить, которому не место на переговорах

Медвечук: Зеленский нежелателен на переговорах, потому что может все испортить
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский совершенно беспомощен в решении политических вопросов на любом уровне, поэтому на серьезных переговорах он нежелателен. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Политик считает, что украинский лидер желает, чтобы Россия закончила конфликт без всяких условий, а сам он заканчивать его не собирается.

«Политический клоун верен своей стратегии — он мастер уламывать, упрашивать и канючить, но совершенно беспомощен в решении политических вопросов на любом уровне», — отметил Медведчук.

Политик утверждает, что именно благодаря конфликту с Россией Зеленский «выклянчил у коллективного Запада деньги, славу и власть», после чего потребовал, чтобы ему «преподнесли на блюдечке Россию», не понимая, почему ему не дают желаемое. Именно поэтому «политический клоун на серьезных переговорах совершенно нежелателен», резюмировал Медведчук.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Также Трамп опроверг информацию американских СМИ о том, что Путин до очных переговоров с ним должен провести встречу с Зеленским.

Ранее европейцы обеспокоились предстоящей встречей Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами