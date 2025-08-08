Медведчук назвал Зеленского клоуном и мастером канючить, которому не место на переговорах

Украинский президент Владимир Зеленский совершенно беспомощен в решении политических вопросов на любом уровне, поэтому на серьезных переговорах он нежелателен. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на медиаплатформе «Смотрим.ру».
Политик считает, что украинский лидер желает, чтобы Россия закончила конфликт без всяких условий, а сам он заканчивать его не собирается.
«Политический клоун верен своей стратегии — он мастер уламывать, упрашивать и канючить, но совершенно беспомощен в решении политических вопросов на любом уровне», — отметил Медведчук.
Политик утверждает, что именно благодаря конфликту с Россией Зеленский «выклянчил у коллективного Запада деньги, славу и власть», после чего потребовал, чтобы ему «преподнесли на блюдечке Россию», не понимая, почему ему не дают желаемое. Именно поэтому «политический клоун на серьезных переговорах совершенно нежелателен», резюмировал Медведчук.
Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».
Также Трамп опроверг информацию американских СМИ о том, что Путин до очных переговоров с ним должен провести встречу с Зеленским.
Ранее европейцы обеспокоились предстоящей встречей Путина и Трампа.