Трамп и Путин не встретятся в Европе

ТАСС: Европа не рассматривается как локация для встречи Путина и Трампа

Страны Европы не рассматриваются, как место для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что переговоры между Путиным и Трампом могут пройти в Риме в понедельник, 11 августа.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов двух стран. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Газета The Washington Post назвала будущую встречу «значительной победой» для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа.

Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о «судьбоносности» предстоящей встречи Путина и Трампа.