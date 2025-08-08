Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об это сообщает китайский телеканал CCTV.

Разговор прошел на фоне подготовки к встрече Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Глава МИД Китая Ван И заявлял, что с началом переговоров России и Украины в процессе урегулирования конфликта начался решающий этап.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь политолог Данила Гуреев заявлял, что нынешняя администрация США, устраивая торговые войны, пытается сохранить американскую гегемонию, что сближает Москву и Пекин.

Ранее СМИ писали, что Китай «не может позволить» России заключить мир на Украине.