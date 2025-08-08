Путин обсудил на совещании с Совбезом региональную безопасность

Путин провел очное совещание с Совбезом, где обсудили региональную безопасность

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности,» - обратился к собравшимся глава государства», — обратился к собравшимся российский лидер.

Уточняется, что совещание прошло в очном формате в Сенатском дворце Кремля. С докладами выступили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

До этого Путин проводил совещание с членами Совбеза 25 июля. В ходе встречи президент попросил главу МВД Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования.

Единый день голосования в 2025 году назначен на 14 сентября. В эту дату состоятся выборы глав 21 субъекта, депутатов законодательных органов, а также муниципальные выборы.

Ранее Путин провел совещание Совбеза по борьбе с наркооборотом.