На Украине заявили о готовности к переговорам с Молдавией по вопросу вступления в ЕС

Зеленский: Украина и Молдавия должны провести переговоры по вступлению в ЕС

Украина и Молдавия должны провести переговоры по вопросу вступления стран стран в Евросоюз. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Обсудили ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе. Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше», — сказал украинский лидер.

Зеленский и Туск также обсудили помощь украинским абитуриентам и студентам в Польше, следует из сообщения.

Накануне Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина «будет частью Евросоюза».

7 августа фон дер Ляйен обсудила с Зеленским шаги на пути к миру на Украине и вопрос «будущего членства» Киева в Евросоюзе. Европа, по словам главы ЕК, будет продолжать «играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира».

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.