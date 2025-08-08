На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши предрек скорую заморозку конфликта на Украине

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об «определенных сигналах» о скорой заморозке конфликта на Украине. Его слова по итогам разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским приводит Sky News.

«Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, заморозка конфликта — я не хочу говорить конец, но заморозка конфликта — ближе, чем дальше»,— сказал Туск.

По его словам, на такое развитие событий «есть надежды».

7 августа Зеленский на фоне новостей о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что настало время завершить конфликт на Украине. Он также сообщил, что сейчас обсуждаются несколько возможных форматов встреч «ради достижения мира»: два двусторонних и один трехсторонний.

Позже украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщал, что в Белом доме якобы работают над организацией трехсторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.

