Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Путин обсудил с Токаевым ход диалога с США по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ход диалога с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса...» — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время диалога также были затронуты итоги встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу заявил, что Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских беспилотников над территорией республики. Он отметил, что соответствующие службы двух стран находятся в контакте по этому вопросу. В свою очередь, Астана заверила, что в своих контактах с Киевом «поднимает необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец».

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием украинского лидера Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Токаев ответил Трампу в связи с введением пошлин на товары из Казахстана.