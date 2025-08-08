На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Финляндии понадеялась на новые санкции против России

Глава МИД Финляндии Валтонен понадеялась, что Трамп введет санкции против России
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что администрация президента США Дональда Трампа введет обещанные санкции против России. Ее слова приводит Reuters.

«Я искренне надеюсь, что президент Трамп введет эти санкции», — заявила Валтонен.

По ее словам, Россия демонстрирует определенную готовность к переговорам, поскольку увеличение поставок оружия на Украину якобы усиливает давление на нее, заставляя ее искать выход из конфликта.

До этого официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп добивается урегулирования на Украине, и экономическое давление – один из вариантов для достижения результата. Сам политик, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров РФ.

Ранее эксперт фразой «близка к нулю» оценил вероятность согласия Путина на ультиматум Трампа.

