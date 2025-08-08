Глава МИД Украины обсудил с Каллас «достижение мира силой»

Глава МИД Украины Сибига обсудил с Каллас достижение мира на Украине через силу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой евродипломатии Каей Каллас, в ходе которого стороны обсудили «усилия на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он также проинформировал Каллас о недавних переговорах Киева с Соединенными Штатами и европейскими союзниками.

«Мы согласились с тем, что реальный мир может и должен быть достигнут с помощью силы. Мы согласовали наши следующие дипломатические шаги», — написал Сибига.

7 августа Зеленский на фоне новостей о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что настало время завершить конфликт на Украине. Он также сообщил, что сейчас обсуждаются несколько возможных форматов встреч «ради достижения мира»: два двусторонних и один трехсторонний.

Позже украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщал, что в Белом доме якобы работают над организацией трехсторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинского лидера Владимира Зеленского.

