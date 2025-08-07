В ЕС заявили, что ничего не знают о возможных переговорах России и США

Представитель ЕК Подеста: у ЕС нет данных о встрече Путина, Трампа и Зеленского

У Еврокомиссии (ЕК) на данный момент нет информации относительно возможных трехсторонних переговоров с глав России, США и Украины. Об этом заявила представитель ЕК Ариана Подеста, ее слова приводит РИА Новости.

«Пока очень преждевременно говорить о том, что именно произойдет. Если и когда появится дополнительная информация, мы, конечно же, будем рады поделиться ею с вами», — подчеркнула она.

Как отметила представитель ведомства, в ЕС не испытывают «разочарования» из-за того, что Брюссель не позвали на встречу.

6 августа Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле отметил, что хочет встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание американскому лидеру, который поддержал инициативу Путина и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, лидеры РФ и США встретятся в ближайшие дни. Место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже, уточнил Ушаков.

Ранее США предложили России отсрочить территориальный вопрос Украины «на 49 или 99 лет».