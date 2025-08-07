На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС заявили, что ничего не знают о возможных переговорах России и США

Представитель ЕК Подеста: у ЕС нет данных о встрече Путина, Трампа и Зеленского
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

У Еврокомиссии (ЕК) на данный момент нет информации относительно возможных трехсторонних переговоров с глав России, США и Украины. Об этом заявила представитель ЕК Ариана Подеста, ее слова приводит РИА Новости.

«Пока очень преждевременно говорить о том, что именно произойдет. Если и когда появится дополнительная информация, мы, конечно же, будем рады поделиться ею с вами», — подчеркнула она.

Как отметила представитель ведомства, в ЕС не испытывают «разочарования» из-за того, что Брюссель не позвали на встречу.

6 августа Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле отметил, что хочет встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание американскому лидеру, который поддержал инициативу Путина и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, лидеры РФ и США встретятся в ближайшие дни. Место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже, уточнил Ушаков.

Ранее США предложили России отсрочить территориальный вопрос Украины «на 49 или 99 лет».

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами