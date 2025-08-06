Президент Швейцарии обсудила с госсекретарем США торговые пошлины

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер сообщила в соцсети X, что провела переговоры с госсекретарем США Марко Рубио по поводу введения Вашингтоном 39% пошлин на швейцарские товары.

Стороны обсудили двустороннее торговое сотрудничество и международные вопросы.

«На встрече с госсекретарем Рубио мы обсудили сотрудничество между Швейцарией и США, ситуацию с пошлинами и международные вопросы», — написала Келлер-Зуттер.

5 августа стало известно, что Келлер-Зуттер возглавила срочную делегацию, которая направилась в Вашингтон для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа о торговой сделке.

Накануне США объявили о введении 39-процентной импортной пошлины на товары из Швейцарии после телефонного разговора Дональда Трампа с президентом этой страны Карин Келлер-Зуттер, который СМИ назвали «катастрофическим». Решение Вашингтона стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Новая ставка стала самой высокой, когда-либо применявшейся США к европейской стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп ввел дополнительную пошлину на товары из Индии.