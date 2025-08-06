В Белом доме сообщили, что США будут отслеживать импорт российской нефти

США намерены отслеживать импорт российской нефти другими странами и не исключают принятия мер против них. Об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа, опубликованного Белым домом.

«Министр торговли в сотрудничестве с госсекретарем, министром финансов и любым другим высокопоставленным должностным лицом, которого министр торговли сочтет необходимым привлечь, должен определить, импортирует ли какая-либо другая страна нефть из Российской Федерации напрямую или косвенно», — сказано в тексте документа.

В случае выявления импорта высокопоставленные американские чиновники, включая министра торговли, госсекретаря и главу минфина, должны сообщить Трампу, следует ли ему предпринять меры в отношении этого государства, включая возможность введения пошлины в размере 25% на импорт товаров из этой страны.

6 августа президент США ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25%.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки Трампа вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.

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