Спецпосланник Трампа покинул посольство США в Москве

РИА Новости: Уиткофф покинул посольство США в Москве, где пробыл около 50 минут

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Уиткофф пробыл в посольстве около 50 минут и покинул его примерно в 15:40 мск. Отмечается, что помощник Дональда Трампа сел в автомобиль Mercedes и уехал. Одновременно с ним, но на другой машине уехал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

6 августа президент России Владимир Путин принял в Кремле Стива Уиткоффа. Их встреча длилась около трех часов.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и спецпосланник Трампа затронули две главные темы: украинский конфликт и возможное развитие стратегического сотрудничества между Россией и США. Кроме того, Ушаков поделился, что в ходе этой встречи стороны передали друг другу сигналы по украинскому вопросу.

Ранее аналитик выразил мнение, что визит Уиткоффа станет последней попыткой сторон сохранить лицо.