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Путин заявил, что Москва является одним из наиболее ярких мегаполисов мира

Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира
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Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

Москва — один из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-малайзийских переговоров в Кремле, передает РИА Новости.

«Хотелось бы выразить надежду, что и вам (Султану Ибрагиму. — «Газета.Ru»), и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира», — сказал Путин.

5 августа Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом. Его лично пригласил в Россию президент Владимир Путин. Отмечается, что этот визит главы малайзийского государства стал первым с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Спецборт с политиком приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». Король Малайзии пробудет в России с 5 по 10 августа.

В ходе своего визита Ибрагим посетит официальные мероприятия и места. В частности, король планирует побывать в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) и технологическом и инновационном центре «Точка кипения».

Ранее король Малайзии рассказал об отношении страны к РФ.

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