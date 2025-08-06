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В Кремле пообещали раскрыть подробности встречи Путина и Уиткоффа позднее

Ушаков: встречу Путина и Уиткоффа подробнее прокомментируем после доклада Трампу
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль прокомментирует итоги встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после того, как последний доложит о ее результатах президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. <...> Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», — поделился Ушаков.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Глава России разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

По словам Ушакова, они обсудили конфликт на Украине, а также возможное развитие стратегического сотрудничества между США и Россией.

Ранее стала известна основная цель визита Уиткоффа в Россию.

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