Премьер Индии планирует посетить Китай для участия в саммите ШОС

Премьер Индии Моди намерен принять участие в саммите ШОС в Китае

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает телеканал NDTV.

Мероприятие пройдет в китайском городе Тяньцзин 31 августа — 1 сентября.

Отмечается, что в последний раз Моди посещал КНР в 2019 году.

«Обсуждения со странами-членами ШОС будут касаться региональной безопасности, терроризма и торговли. Будут предприняты усилия для восстановления стабильности и диалога в отношениях между Индией и Китаем», — сказано в публикации.

Кроме того, по данным телеканала, во время саммита возможна неформальная встреча Моди с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В июле министр иностранных дел КНР Ван И в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Пекин готов вместе с Москвой вывести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на новый уровень.

По его словам, ШОС играет ключевую роль в продвижении стратегического партнерства, поддержке принципов многосторонности, укреплении солидарности и практического взаимодействия стран глобального Юга.

Ранее в США заметили «вызывающее заявление» премьера Индии на фоне угроз Трампа.