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В ЕС назвали Украину нецивилизованным государством

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Украину нецивилизованным государством
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Global Look Press

Украина не может претендовать на членство в ЕС, ссылаясь на непризнание Киевом «цивилизованных норм». Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в программе «Час борцов» на YouTube.

Поводом стал отказ властей расследовать гибель закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время принудительного призыва.

По словам Сийярто, в «нормальной стране» виновные в подобном инциденте уже понесли бы наказание. Он назвал призывную систему Украины «государственным инструментом насилия».

«Там [на Украине] избиения при мобилизации — санкционированный государством процесс. Такая страна не принадлежит к цивилизованным государствам. Молчание Брюсселя означает потворство этим нарушениям», — сказал он в связи с бездействием ЕС.

4 августа газета Magyar Nemzet писала, что власти Украины предпринимают попытки скрыть убийство Йожефа Шебештьена.

15 июля Сийярто заявил «об охоте» на людей на Украине в виде принудительной мобилизации.

Ранее Виктор Орбан призвал Европу определить, «что такое Украина».

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