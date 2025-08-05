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В Польше обвинили военных США в раздувании угрозы войны с Россией

Глава Бюро нацбезопасности Польши Луковский: Запад раздувает угрозу войны с РФ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Заявления в военных кругах США о якобы вооруженном конфликте НАТО с Россией с 2027 года преувеличены. Об этом изданию Rzeczpospolita заявил глава польского Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский.

«По моей оценке, этот сценарий преувеличен», — подчеркнул он.

Как отметил Луковский, в краткосрочной перспективе нет риска возникновения вооруженного конфликта в Европе. При этом, отметил он, если говорить о долгосрочной перспективе, то «этот риск очевидно высок».

До этого главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич допустил, что НАТО столкнется с Россией и Китаем в 2027 году. Якобы китайский лидер Си Цзиньпин захочет вернуть контроль над Тайванем и попросит российского коллегу Владимира Путина «отвлечь НАТО».

В свою очередь, Петр Мицкевич из Института политических наук Гданьского университета одобрил планы НАТО на Калининградскую область.

При этом Россия немедленно ответит в случае посягательств стран НАТО на Калининградскую область, заявил помощник президента Николай Патрушев. По его словам, у Москвы есть все военные инструменты, которые гарантируют безопасность региона. Патрушев заверил, что западные политики — поджигатели войны «окажутся на свалке истории». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли стратегию Трампа против России.

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