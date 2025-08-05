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В МИД высказались о реакции Киева на предложение по гуманитарным паузам

Мирошник: Украина пока не отреагировала на предложение РФ по гуманитарным паузам
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украина пока не отреагировала на предложение России по гуманитарным паузам в зоне боевых действий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока внятной реакции со стороны Киева, которая выражалась бы в том, что «да, мы готовы, давайте переходить к практической реализации этой инициативы», не звучало», — сказал он.

В июне помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России вернуться к теме гуманитарных пауз.

По его словам, Киев сначала поддержал предложение и взял его прорабатывать, но уже буквально через два часа президент Украины Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

Инициатива предполагает введение непродолжительного режима прекращения огня на два-три дня, чтобы командиры смогли собрать тех, кто пал во время боевых действий.

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