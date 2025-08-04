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МИД РФ выразил протест ФРГ из-за слов немецкого посла о Курилах

МИД: послу Германии выражен протест из-за слов о принадлежности Курил
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России выразило протест немецкому посольству из-за высказываний руководителя дипведомства Петры Зигмунд о принадлежности Курильских островов. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с <...> неприемлемыми высказываниями <...>, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули неоспоримость российского суверенитета над Курилами и отметили, что солидаризация с территориальными претензиями Японии кощунственна в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

До этого стало известно, что генконсульство Японии в Южно-Сахалинске направило запрос в областной минкульт с просьбой вернуть макет «Кинкакудзи — Золотой павильон», который японская сторона официально подарила России. Экспонат выставлялся в сахалинской библиотеке с 2001 года.

Ранее китайский дипломат сорвал овации, ответив на вопрос о принадлежности Курильских островов.

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