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В СВР заявили, что Британия поручит украинцам исполнение терактов против РФ

СВР: исполнение терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинцам
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Frank Augstein/AP

Исполнение терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность «заметать следы» рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо - в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом «Северных потоков»‎, — сказано в сообщении.

В конце июля в СВР назвали ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с Западом замену Владимира Зеленского на посту президента Украины.

В ведомстве уточнили, что недавно в одном из «курортных альпийских местечек» представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

Ранее в США заявили о панике Зеленского на фоне протестов.

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