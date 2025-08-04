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Спецпредставитель Трампа может посетить Украину

The Kyiv Post: спецпредставитель Трампа Келлог приедет на Украину
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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог, возможно, посетит Украину перед дедлайном главы Белого дома по урегулированию конфликта. Об этом сообщают украинские издания The Kyiv Post и «Суспiльне», ссылаясь на свои источники.

По информации СМИ, дата визита еще не определена, сейчас он находится на стадии обсуждения.

Накануне Трамп заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели. По словам американского лидера, визит Уиткоффа намечается 6 или 7 августа.

В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом России Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. При этом американский лидер отмечал, что РФ умело справляется с обходом санкций.

Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.

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