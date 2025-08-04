Спецпредставитель Трампа может посетить Украину

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог, возможно, посетит Украину перед дедлайном главы Белого дома по урегулированию конфликта. Об этом сообщают украинские издания The Kyiv Post и «Суспiльне», ссылаясь на свои источники.

По информации СМИ, дата визита еще не определена, сейчас он находится на стадии обсуждения.

Накануне Трамп заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели. По словам американского лидера, визит Уиткоффа намечается 6 или 7 августа.

В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом России Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. При этом американский лидер отмечал, что РФ умело справляется с обходом санкций.

Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.