ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах

Оппозиционный Патриотический избирательный блок зарегистрировали для участия в парламентских выборах в Молдавии, который пройдут 28 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон.

«Готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, работающим здесь и любят свою землю... Патриотический блок готов к борьбе и к победе!» — написал он в своём Telegram-канале.

До этого Додон сообщил, что в Молдавии партия коммунистов решила присоединиться к блоку оппозиции, который подал документы для регистрации в ЦИК.

До этого стало известно, что ЦИК Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа».

14 июля журналисты ТАСС со ссылкой на лидеров «Победы» — руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, депутатов Василия Боля и Александра Судохольского — сообщили, что оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии.

Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Ранее в РФ заявили о готовности развивать отношения с Молдавией.