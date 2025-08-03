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ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах

Додон подтвердил регистрацию на выборы в Молдавии объединенного блока оппозиции
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Михай Карауш/РИА Новости

Оппозиционный Патриотический избирательный блок зарегистрировали для участия в парламентских выборах в Молдавии, который пройдут 28 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон.

«Готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, работающим здесь и любят свою землю... Патриотический блок готов к борьбе и к победе!» — написал он в своём Telegram-канале.

До этого Додон сообщил, что в Молдавии партия коммунистов решила присоединиться к блоку оппозиции, который подал документы для регистрации в ЦИК.

До этого стало известно, что ЦИК Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа».

14 июля журналисты ТАСС со ссылкой на лидеров «Победы» — руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, депутатов Василия Боля и Александра Судохольского — сообщили, что оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии.

Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Ранее в РФ заявили о готовности развивать отношения с Молдавией.

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