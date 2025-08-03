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Бывший агент ЦРУ оценил действия Трампа после слов Медведева

Хоффман: администрация Белого дома действительно боится Медведева
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»/Carlos Barria/Reuters

Администрацию президента США Дональда Трампа действительно встревожили слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о ядерной системе «Периметр». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэниел Хоффман.

По его мнению, Трамп опасается, что Россия может начать ядерную войну. В то же время Хоффман назвал риторику Медведева опасной и безответственной.

Бывший агент ЦРУ отметил, что Медведев и ранее высказывал подобные угрозы, риторически балансируя на грани ядерной войны.

31 июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления Трампа о заходе российского экс-президента «на опасную территорию», намекнул американскому лидеру, что у Москвы есть система «Периметр». Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

На следующий день Трамп заявил, что в ответ на слова Медведева он в качестве «меры предосторожности» распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах». По его словам, теперь эти субмарины находятся «ближе к России».

Ранее эксперт предостерег Трампа от угроз ядерным ударом.

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