Трамп ответил на высказывания Медведева о ядерном оружии

Трамп: когда Медведев говорит о ядерном оружии, США должны быть готовы

США должны быть готовы к ответу в ситуациях, когда разговор заходит о ядерном оружии. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал высказывания зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, передает РИА Новости.

«Он (Медведев. — «Газета.Ru») говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — заявил политик.

В пятницу Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующих районах» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп призвал Медведева «следить за словами» после слов о войне с США.