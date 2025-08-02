Трамп не исключил возможности разговора с Путиным

Трамп: разговор с Путиным до истечения сроков ультиматума по Украине не исключен

Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможности беседы с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока по урегулированию украинского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», — заявил политик журналистам в Белом доме.

Накануне Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию. По его словам, Москву американец посетит сразу после поездки в Израиль.

До этого американский лидер заявил об отсутствии ответа от России на установленный им 10-дневный срок для урегулирования украинского конфликта.

29 июля Трамп заявил о готовности ввести пошлины в случае провала переговоров по Украине, но усомнился в их действенности против России. Американский лидер подчеркнул, что ультиматум США России по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начинается с сегодняшней даты.

Ранее Трамп заявил, что остановил пять войн.