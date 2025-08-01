СМИ: ФБР скрыло имя Трампа в документах по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) отредактировало документы по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, удалив упоминания Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Наличие имени в материалах не доказывает причастность к преступлениям», — пояснили источники.

В досье фигурировали десятки публичных лиц, но правительство признало Трампа на момент расследования «частным лицом», что гарантирует защиту персональных данных.

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Трамп 20 лет назад отправил Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обвинил Эпштейна в краже женщин во Флориде.