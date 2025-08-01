Лавров заявил, что в США осознают сложившееся реалии

Лавров: РФ согласна с США по недопущению военной конфронтации между странами

Россия согласна с администрацией США, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии», — заявил глава российского МИД.

Лавров отметил, что США стремятся учитывать первопричины кризиса на Украине, которые президент РФ Владимир Путин неоднократно подробно излагал, включая необходимость уважать волеизъявление жителей Крыма, а также Донбасса, Новороссии в ответ на госпереворот 2014 года.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что европейцы «истерично требуют готовиться к войне с Россией» и вступление Украины в НАТО. Несмотря на все это, американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил ответственный подход, заявив о недопущении прямой военной конфронтации между США и Россией.

Лавров подчеркнул, что российская сторона полностью согласна с Рубио и это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога.

Накануне госсекретарь США заявил, что вооруженный конфликт между Россией и США нереален, поскольку опасность такого столкновения была бы слишком велика. По словам Рубио, «мы не должны даже думать об этом, потому что это не является чем-то правдоподобным».

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