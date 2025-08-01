Лукашенко одним словом отреагировал на скандал с антикоррупционными ведомствами Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин спросил у белорусского коллеги Александра Лукашенко во время встречи на острове Валаам, как можно прокомментировать скандал с антикоррупционными ведомствами в Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Чехарда», — ответил на вопрос Лукашенко.

На встрече российский лидер заявил, что Украина опозорилась, когда не смогла вернуть часть суверенитета в ситуации с Национальным антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был принят 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После этого в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее Зеленскому сообщили о непоправимом ущербе его репутации на Украине.