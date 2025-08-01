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В России объяснили готовность ждать в вопросе переговоров

Депутат Чепа: России невыгодно временное перемирие с Украиной
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России невыгодно соглашаться на временное перемирие с Украиной, потому что Киев сдает позицию за позицией на поле боя. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал сказанные на Валааме слова президента России Владимира Путина о том, что если Киев считает, что в еще не время для переговоров, то Москва готова подождать.

«Киев выдвигает условия, которые неприемлемы для нас. В первую очередь, кроме гуманитарных и ряда технических вопросов они предлагают самое главное — объявить перемирие при условии, когда они сдают позицию за позицией», — заявил собеседник издания.

Чепа добавил, что киевской стороне невыгодно такое положение дел, поэтому в случае объявления временного перемирия может последовать очередной виток эскалации, соответственно, это больше жертв и потерь. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам в любой момент, но они должны иметь позитивный характер.

Также в ходе визита на Валаам российский лидер заявил, что поставленные Москвой условия урегулирования на Украине остаются неизменными. Речь о том, что Киев должен признать российскими четыре новых региона, отказаться от планов вступления в НАТО и не размещать на своей территории ядерное оружие.

Ранее Путин обратился к «разочаровавшимся».

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Переговоры о мире на Украине
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