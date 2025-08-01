Путин рассказал о передаче тел погибших солдат Украине

Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат. Об этом во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за Родину», — сказал Путин.

17 июля помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что в продолжение стамбульских договоренностей РФ передала Украине еще 1000 тел украинских военнослужащих. По его словам, в ответ российская сторона получила 19 тел бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ.

16 июня Мединский сообщил, что Россия суммарно передала Украине 6060 тел офицеров и солдат ВСУ. Он добавил, что обмен пленными и телами бойцов между Россией и Украиной продолжается.

Ранее в России раскрыли детали обмена телами военных с Украиной.