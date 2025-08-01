Лукашенко назвал хорошей традицией встречи с Путиным на Валааме

Лукашенко: каждый год встречаться с Путиным на Валааме — хорошая традиция

Президент Республики Беларусь назвал хорошей традицией ежегодные встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на острове Валаам. Об этом пишет агентство БелТА.

«Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили — каждый год», — сказал Лукашенко.

Путин сердечно поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Путин и Лукашенко в прошлом году (в июле) тоже проводили встречу на Валааме. Они посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря. Позже белорусский лидер рассказал, что обсуждал с российским коллегой нерешенные на уровне правительств вопросы. Речь шла о формуле ценообразования на нефть, предоплате за нее и утилизационном сборе.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке к войне «на всякий случай».