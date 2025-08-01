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Сын Лукашенко приехал с президентом Белоруссии на Валаам

Сын президента Белоруссии Николай сопровождает Лукашенко в поездке на Валаам
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Президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме сопровождает его сын Николай. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Николай Лукашенко также присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна.

Кроме того, белорусский лидер взял на Валаам свою собаку, шпица Умку.

До этого появились кадры, как президент России Владимир Путин сердечно поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко во время встречи на острове Валаам.

1 августа Лукашенко и Путин посещают Смоленский скит Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Помимо этого, российский и белорусский лидеры планируют сегодня провести переговоры.

В прошлом году президенты также встречались на Валааме. По словам Лукашенко, тогда они с Путиным обсуждали вопросы, которые к тому моменту не удалось решить на уровне правительств.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке к войне «на всякий случай».

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