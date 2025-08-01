Президент Сербии созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности

Президент Сербии Александар Вучич созвал на 2 августа экстренное заседание Совета национальной безопасности. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

По информации издания, заседание состоится в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

Официально причина его созыва в настоящее время не сообщалась. Однако это может быть связано с задержанием бывшего министра строительства Томислава Момировича спецпрокуратурой Сербии по организованной преступности.

Его считают одним из виновников трагедии в Нови-Саде, где произошло обрушение навеса на железнодорожном вокзале. Это происшествие вошло в список поводов продолжающихся более полугода массовых протестов в Сербии.

В правительстве республики задержание бывшего министра назвали попыткой госпереворота по указанию Евросоюза. Спецпрокуратура действует независимо от исполнительной власти.

Ранее Вучича предупредили, что его правительство «висит на волоске».