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Президент Сербии созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности

Вучич созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич созвал на 2 августа экстренное заседание Совета национальной безопасности. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

По информации издания, заседание состоится в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

Официально причина его созыва в настоящее время не сообщалась. Однако это может быть связано с задержанием бывшего министра строительства Томислава Момировича спецпрокуратурой Сербии по организованной преступности.

Его считают одним из виновников трагедии в Нови-Саде, где произошло обрушение навеса на железнодорожном вокзале. Это происшествие вошло в список поводов продолжающихся более полугода массовых протестов в Сербии.

В правительстве республики задержание бывшего министра назвали попыткой госпереворота по указанию Евросоюза. Спецпрокуратура действует независимо от исполнительной власти.

Ранее Вучича предупредили, что его правительство «висит на волоске».

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