Экс-глава европейской дипломатии раскритиковал обсуждаемые меры ЕС против Израиля

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал «плохой шуткой» ограничение доступа Израиля к исследовательской программе Евросоюза Horizon. Об этом он заявил в интервью в интервью порталу EUobserver.

«Если это единственный ответ, на который способна Европейская комиссия в ответ на действия Израиля [в секторе Газа], то это шутка. Плохая шутка. И государства-члены ЕС даже не смогли ее одобрить. Неужели это все, что они могут придумать, учитывая то, что происходит?» — сказал он.

Предложение, представленное ЕК на этой неделе, будет охватывать доступ малого бизнеса в Израиле к программе Европейского инновационного совета стоимостью €10,1 млрд. Если ситуация не улучшится, ожидается, что государства-члены ЕС в ближайшие недели одобрят первые санкции против Израиля. При этом Боррель отмечает, что они не затрагивают основные интересы Израиля.

Еврокомиссия должна предложить приостановку торгового соглашения с Израилем, из-за которого страна может ежегодно терять 1 млрд евро в виде торговых льгот ЕС, добавил он.

В начале июля портал Euractiv писал, что Евросоюз рассматривает полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС и может ввести эмбарго на поставки оружия.

Ранее сообщалось, что Британия готовит санкции против глав минобороны и минфина Израиля.