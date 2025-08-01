На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава европейской дипломатии раскритиковал обсуждаемые меры ЕС против Израиля

Боррель: ограничение ЕС доступа Израиля к Horizon выглядит плохой шуткой
true
true
true
close
Mohamed Azakir/Reuters

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал «плохой шуткой» ограничение доступа Израиля к исследовательской программе Евросоюза Horizon. Об этом он заявил в интервью в интервью порталу EUobserver.

«Если это единственный ответ, на который способна Европейская комиссия в ответ на действия Израиля [в секторе Газа], то это шутка. Плохая шутка. И государства-члены ЕС даже не смогли ее одобрить. Неужели это все, что они могут придумать, учитывая то, что происходит?» — сказал он.

Предложение, представленное ЕК на этой неделе, будет охватывать доступ малого бизнеса в Израиле к программе Европейского инновационного совета стоимостью €10,1 млрд. Если ситуация не улучшится, ожидается, что государства-члены ЕС в ближайшие недели одобрят первые санкции против Израиля. При этом Боррель отмечает, что они не затрагивают основные интересы Израиля.

Еврокомиссия должна предложить приостановку торгового соглашения с Израилем, из-за которого страна может ежегодно терять 1 млрд евро в виде торговых льгот ЕС, добавил он.

В начале июля портал Euractiv писал, что Евросоюз рассматривает полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС и может ввести эмбарго на поставки оружия.

Ранее сообщалось, что Британия готовит санкции против глав минобороны и минфина Израиля.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами