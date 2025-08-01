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Госдеп США отложил публикацию доклада по правам человека

Politico: Госдеп США отложил публикацию доклада по правам человека из-за правок
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Госдеп США отложил публикацию ежегодного доклада о ситуации с правами человека в мире из-за намерения внести в него правки. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники госдепартамента отложили публикацию ежегодного доклада о правах человека, чтобы внести изменения в важные разделы, в том числе в тот, который касается израильско-палестинского конфликта», — сказано в публикации.

Его должны были опубликовать 1 августа, но, по словам нескольких источников, это становится все менее вероятным. Ожидается, что доклад представят в будущем «с минимальным оповещением общественности».

Изменения, как уточняет издание, касаются оформления разделов, посвященных Израилю, Газе и Западному берегу реки Иордан. В частности, формулировки, касающиеся израильских поселенцев, исправят.

Также правки затронут части документа, которые связаны с союзниками США на Ближнем Востоке.

До этого Politico сообщило, что Госдеп давит на Европу, упрекая ее в ограничении свободы слова. По данным издания, администрация главы Белого дома Дональда Трампа считает, что тысячи людей в регионе подвергаются критике за высказывания против действий европейских правительств.

Ведомство связало свое заявление с законом о цифровых услугах, являющегося сводом правил Европейского союза в области технологий и соцсетей. По мнению чиновников США, он «защищает только европейских лидеров от их собственного народа».

Ранее Госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах.

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