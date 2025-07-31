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В РФ собираются денонсировать соглашение с США об утилизации оружейного плутония

Кабмин РФ внес на денонсацию в ГД соглашение с США об утилизации плутония
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Илья Питалев/РИА Новости

Кабинет министров РФ внес на денонсацию в нижнюю палату парламента соглашение с США об утилизации плутония. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в электронной базе Государственной думы.

Москва и Вашингтон заключили соглашение в 2000 году, при этом ратифицировано оно было только через 11 лет. Тогда каждая из сторон обязалась уничтожить по 34 тонны оружейного плутония, объявленного излишним для военных и оборонных программ.

Внесенный в ГД РФ документ также предполагает денонсацию всех сопутствующих соглашению протоколов. В том числе речь идет о протоколах, регулирующих вопросы финансирования работ по утилизации плутония и гражданской ответственности за возможный ущерб.

2 июля официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что РФ в скором времени официально уведомит Швецию о прекращении действия двустороннего соглашения об обмене информацией по ядерным установкам. По словам дипломата, Москва приняла соответствующее решение в связи с систематическим невыполнением Стокгольмом взятых на себя обязательств.

Ранее российские власти расторгли соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о Баренцевом море.

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